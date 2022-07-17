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Хомуха о бразильцах «Зенита» против «Химок»: «Когда речь идет о коллективной обороне, многие из них недорабатывают»

Дмитрий Хомуха оценил ничью «Зенита» с «Химками» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ. – Почему «Зенит» упустил победу? Недооценил соперника.

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