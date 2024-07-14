В США выяснили, что совершивший покушение на Трампа действовал один

В США выяснили новые подробности о покушении на бывшего президента страны Дональда Трампа. По данным следствия, подозреваемый действовал в одиночку и не относился ни к какой террористической организации, об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.
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