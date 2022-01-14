Эксперт назвал главные сложности в вопросе остановки расширения НАТО

Об этом он говорил в эфире утреннего стрима RT «Летучка». «До того времени, пока мы будем оставаться в той парадигме, которая создалась после завершения холодной войны, в соответствии с которой расширение НАТО считали безопасным для членов НАТО… Пока мы будем привержены Парижской хартии для новой Европы, принятой в 1990-м году, о которой говорил Столтенберг, поменять эту позицию НАТО и заставить коллективный Запад отойти от одних принципов и перейти к другим принципам организации европейской безопасности не удастся», — отметил Суслов.