Продюсер Лавров пролил свет на финансовое состояние Киркорова: Такого никто не ожидал

По словам концертного продюсера, Филипп Киркоров организовывал свои шоу за счёт кредитовМногие знают Филиппа Киркорова как состоятельного артиста, который готов тратить на свой внешний вид неимоверные суммы денег.
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