Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дух, тактика и практика: подведены итоги летних смен центра «Наука побеждать»

Дух, тактика и практика: подведены итоги летних смен центра «Наука побеждать»

В Тверской области завершились летние смены военно‑патриотических сборов центра «Наука побеждать». В Тверской области подвели итоги духовно‑военно‑патриотических сборов, которые этим летом провёл учебный центр «Наука побеждать» — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии