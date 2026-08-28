Дух, тактика и практика: подведены итоги летних смен центра «Наука побеждать»

В Тверской области завершились летние смены военно‑патриотических сборов центра «Наука побеждать». В Тверской области подвели итоги духовно‑военно‑патриотических сборов, которые этим летом провёл учебный центр «Наука побеждать» — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
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