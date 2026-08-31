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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍸 Завтра, 1 сентября, в Новоаннинском районе в магазинах не продадут алкоголь

🍸 Завтра, 1 сентября, в Новоаннинском районе в магазинах не продадут алкоголь. В День знаний на сутки вводится запрет на розничную продажу спиртного, включая пиво.

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