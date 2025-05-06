Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский военный показал на видео курское приграничье после боев с ВСУ

Российский военный показал на видео курское приграничье после боев с ВСУ

Заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Марик показал освобожденное село Гончаровка Курской области после боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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