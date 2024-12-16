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Военная полиция помогла устранить последствия атаки ВСУ в храме в Курской области

Военная полиция помогла устранить последствия атаки ВСУ в храме в Курской области

Сотрудники военной полиции группировки войск «Север» помогли Свято-Троицкому храму устранить последствия атаки украинской армии в Глушковском районе Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры, сообщает 16 декабря Министерство обороны РФ.

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