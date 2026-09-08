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Иркутск Сегодня

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Житель Куйтуна перевел мошенникам полмиллиона рублей после звонка о «взломе Госуслуг»

53-летний житель рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области стал жертвой телефонных мошенников и лишился около 500 тысяч рублей.

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