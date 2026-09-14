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РЕБЁНОК.РУ

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Прививка от лени. Здоровый образ жизни детей: советы педиатра для родителей

Прививка от лени. Здоровый образ жизни детей: советы педиатра для родителей

Евгения ЧЕРНОВА,  Татьяна Трофимова Максим Кимерлинг / АиФ Дети — это наше будущее, и задача взрослых — помочь им вырасти здоровыми, сильными и полными энергии.

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