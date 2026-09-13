Российские туристы в Таиланде рискуют водительскими правами из-за недопонимания местных правил

Отпуск на острове Пхукет в Таиланде для россиян может закончиться ночёвкой в полицейском участке и лишением водительских прав, даже если турист почти не употреблял алкоголь.
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