Спутниковые снимки показали эвакуацию палестинцев из города Рафах

Спутниковые снимки города Рафах в секторе Газа, сделанные 5 мая и 8 мая / © Planet Labs PBC Спутниковые снимки, полученные Planet Labs, запечатлели поврежденные здания, палатки с беженцами и израильские танки.
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