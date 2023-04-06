Военное обозрение

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Немецкая газета: Теперь ясно, что все «красные линии» Кремля исчезли

Немецкая газета: Теперь ясно, что все «красные линии» Кремля исчезли

Немецкая газета Bild попыталась убедить своих читателей, что российский президент Владимир Путин, образ которого на Западе в последнее время довольно часто чуть ли не демонизируют, на самом деле не так уж и страшен в части исполнения своих угроз.

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