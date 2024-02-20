Врач Алексеева назвала фитнес-браслеты магнитом для патогенной микрофлоры

Терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности использования фитнес-браслетов и смарт-часов. По ее словам, любой аксессуар, который человек носит на руке, является магнитом для патогенной микрофлоры, передала «Вечерняя Москва».
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