В сборной России никто не заикался о премиальных после разгрома Кубы

После победы над сборной Кубы (8:0) в товарищеском матче, футболист “Ростова” и сборной России, Данил Глебов, поделился мнением о том, как игры национальной команды помогают отвлечься от Российской Премьер-лиги.
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