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ТАСС

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В Коми гражданина РФ и Канады приговорили к семи годам колонии за госизмену

В Коми гражданина РФ и Канады приговорили к семи годам колонии за госизмену

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми приговорил к семи годам лишения свободы гражданина РФ и Канады Николая Зюзева за подготовку проекта на зарубежные гранты против суверенитета и территориальной целостности России.

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