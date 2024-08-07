В Самаре сотрудники полиции продолжают выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре совместно с СУ СК России по Самарской области, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного в районе улиц Железной Дивизии и Физкультурной, а также на одном из торговых объектов на проспекте Кирова.