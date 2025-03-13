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Царьград

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Подразделение ВСУ из Харькова потеряло 75% личного состава в боях под Купянском

Подразделение ВСУ из Харькова потеряло 75% личного состава в боях под Купянском

После напряженных боев под Купянском, подразделение ВСУ вернулось в Харьков. Эксперт Андрей Марочко отметил, что из всего личного состава лишь четверть смогла вернуться на место временной дислокации, указывая на значительные потери и моральный упадок.

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