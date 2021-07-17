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5 моделей туфель, которые станут ярким завершением любого образа

5 моделей туфель, которые станут ярким завершением любого образа

Стильные и безупречные туфли — это самый незаменимый вариант для любого современного образа. Существует большое количество моделей и цветов туфель, что позволяет выбрать каждой моднице идеальную пару обуви именно под свой индивидуальный вкус.

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