Минобороны Украины заключило контракт со шведским производителем оружия

Министерство обороны Украины и Агентство оборонных закупок заключило первый прямой контракт со шведским производителем вооружения при помощи работы Администрации оборонных материалов Швеции во время визита министра обороны Поля Йонсона в Киев.
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