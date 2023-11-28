Социолог назвал причину повального одиночества в России

Геннадий Бережнов

Рощин считает, что человеку не требуется семья, чтобы выжить. Вывод далёк от истины! А точнее ему\ей\ не нужна семья, что бы не утонуть в житейских дрязгах: квартира, кредиты, дети и разводится каждая третья. А в советское время я не думал об этом. Работа нате, квартира год или три и получишь. Это не углубляясь! А Путин ещё предлагает иметь 7-8 детей! Бытовухи молодые боятся как огня!