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Виралайф

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Социолог назвал причину повального одиночества в России

Социолог назвал причину повального одиночества в России

Рост благосостояния является одной из основных причин того, почему в современном российском обществе так много одиноких людей, заявил в беседе с NEWS.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Рощин считает, что человеку не требуется семья, чтобы выжить. Вывод далёк от истины! А точнее ему\ей\ не нужна семья, что бы не утонуть в житейских дрязгах: квартира, кредиты, дети и разводится каждая третья. А в советское время я не думал об этом. Работа нате, квартира год или три и получишь. Это не углубляясь! А Путин ещё предлагает иметь 7-8 детей! Бытовухи молодые боятся как огня!
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13 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Ростить детей не просто. Не даром, богатые люди нанимают нянь. А как же среднестати... гражданину выростить 6-7 детей. Кстати, верующие Христиане ростят детей столько, сколько Бог даст...
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11 час.
Садко Гусляр
...какая ты наивная, это было до того, как появилась лампочка ильича... - нам электричество пахать и сеять будет... - ну и всё остальное включая и презервативы, а попросту говоря, гондоны...
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11 час.

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