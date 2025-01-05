В Самарской области полицейские и общественники провели для школьников познавательную экскурсию

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев организовали для учащихся местной школы знакомство с работой подразделения конной полиции.
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