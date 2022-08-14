В Запорожской области высказались о гарантиях безопасности ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зачистка от войск Украины трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией безопасности ЗАЭС.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зачистка от войск Украины трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией безопасности ЗАЭС.
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