Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

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1. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open в трех сетах. В парном разряде 39-летняя россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли финал Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:7, 3:6.