Китайская AMEC подала в суд на Пентагон, требуя исключения из черного списка

Один из крупнейших производителей микросхем в Китае Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) подал в суд на Пентагон из-за включения компании в черный список, запрещающей ей вести бизнес с американскими фирмами.
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