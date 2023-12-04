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Несекретные материалы

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Моральный вопрос: Саудовская Аравия планирует искусственно поднять спрос на нефть

Моральный вопрос: Саудовская Аравия планирует искусственно поднять спрос на нефть

Многие крупные нефтяные державы не желают следовать важной стратегии по борьбе с изменением климата. По мере того, как большая часть мира ускоряет реализацию планов по декарбонизации, развивая потенциал возобновляемых источников энергии для отказа от ископаемого топлива, Эр-Рияд искусственно усиливает зависимость бедных государств от мазута и нефти.

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