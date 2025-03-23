«Учись в Молдове»: сотни юношей и девушек приняли участие в университетской ярмарке в Сороках

500 школьников из Сорокского, Рышканского, Дрокиевского и Глодянского районов приняли участие в университетской ярмарке в Сороках, организованной Министерством образования и исследований в рамках кампании «Учись в Молдове», сообщает Noi.
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