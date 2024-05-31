Белоусов: Потери ВСУ в мае превысили 35 тысяч военных и 2700 единиц вооружения

За месяц российскими войсками было занято 28 населенных пунктов Министр обороны Андрей Белоусов сообщил на заседании Совета министров обороны ОДКБ, что в 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
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