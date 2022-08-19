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ПВО, дроны и пожары. В Новой Каховке, Крыму и Белгородской области прогремели взрывы

ПВО, дроны и пожары. В Новой Каховке, Крыму и Белгородской области прогремели взрывы

Вечером 18 августа появились сообщения о взрывах сразу в нескольких регионах: в районе аэропорта Бельбек около Севастополя, в подконтрольной России украинской Новой Каховке и на складе боеприпасов в селе Тимоново в Белгородской области.

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