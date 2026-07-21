Астроном Батраков: миллиарды лет назад Млечный Путь перевернулся на 90 градусов

Астрономы Даремского университета смоделировали эволюцию галактик типа Млечного Пути и выяснили, что наша галактика миллиарды лет назад не только испытала столкновение с другой, но и перевернулась с ног на голову.
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