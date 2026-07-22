Дмитрий Чумаков, заместитель постоянного представителя России при ООН, заявил, что западные страны публично признают интерес к Украине из-за её сельскохозяйственных и минеральных ресурсов, подчеркнув, что это стало причиной кризисов безопасности.
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