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Царьград

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Чумаков: Запад заявляет об интересе к ресурсам Украины

Чумаков: Запад заявляет об интересе к ресурсам Украины

Дмитрий Чумаков, заместитель постоянного представителя России при ООН, заявил, что западные страны публично признают интерес к Украине из-за её сельскохозяйственных и минеральных ресурсов, подчеркнув, что это стало причиной кризисов безопасности.

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