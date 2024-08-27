Писарев рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Москвичам нужен нападающий, считает тренер Тренер национальной сборной России Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» сказал, что не понял замены, которые совершил главный тренер «Спартака» Деян Станкович в матче шестого тура РПЛ против петербургского «Зенита».