"Кина не будет": США отказались прикрывать с неба Европу на Украине, планы пришлось менять

БлокнотРУ План Британии и Франции по размещению европейских коалиционных сил на Украине разработан, но его отложили по двум причинам, сообщило агентство Bloomberg.
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