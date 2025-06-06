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"Кина не будет": США отказались прикрывать с неба Европу на Украине, планы пришлось менять

"Кина не будет": США отказались прикрывать с неба Европу на Украине, планы пришлось менять

БлокнотРУ План Британии и Франции по размещению европейских коалиционных сил на Украине разработан, но его отложили по двум причинам, сообщило агентство Bloomberg.

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