FT: страны G7 активизировали переговоры о конфискации российских активов

Представители стран G7 в последние недели активизировали переговоры по вопросу конфискации части российских активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции на Украине, сообщает Financial Times.
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