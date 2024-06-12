На лодке сквозь дожди: экспедиция в исчезнувшую Мангазею достигла Зимнего берега Белого моря

Карбас идет по пути средневековых первопроходцев; на борту судна – профессиональные мореходы, писатели и художникиКоординатор экспедиции «Мангазейский морской ход» Полина Шкаруба рассказала о ее первых остановках.
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