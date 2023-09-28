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Военное обозрение

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Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

В ходе президентской гонки в США все без исключения кандидаты от обеих партий на пост главы государства стараются по максимуму разыграть в свою пользу карту украинского конфликта.

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