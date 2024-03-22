Леонардо Форнароли выиграл квалификацию Ф3 в Мельбурне, Никита Бедрин – 4-й

Леонардо Форнароли выиграл квалификацию Ф3 в Мельбурне, Никита Бедрин – 4-йFIA Formula 3Итальянский гонщик Леонардо Форнароли стал быстрейшим в квалификации Международной Формулы 3 на трассе Альберт-Парк.
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