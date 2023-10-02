США уведомили КНР о намерении обновить ограничения на экспорт микросхем для ИИ

По сообщению агентства Reuters, правительство США проинформировало представителей Китая о своих планах обновить ограничения на поставки в КНР микросхем искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов для их производства.
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