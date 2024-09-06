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Калужские новости

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На калужской объездной насмерть сбили велосипедиста

На калужской объездной насмерть сбили велосипедиста

В первом часу ночи 6 сентября, на 27-м километре калужской объездной произошло ДТП - автомобиль «Киа» сбил велосипедистаВ первом часу ночи 6 сентября, на 27-м километре калужской объездной произошло ДТП - автомобиль "Киа" сбил велосипедиста, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

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