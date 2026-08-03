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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заместитель руководителя «Мерседеса»: «В какой-то момент обоим нашим гонщикам придется получить штраф за замену элементов двигателя»

Заместитель руководителя « Мерседеса » Брэдли Лорд признал, что Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла ждут штрафы за перерасход элементов двигателя во второй половине сезона.

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