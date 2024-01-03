В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей В беседе с журналистами АГН «Москва» глава Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков заявил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ.
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