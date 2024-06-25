По словам губернатора Виктора Томенко, сейчас погода способствует увеличению количества пожаров в регионе В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим из-за экстремальной жары, сообщил губернатор Виктор Томенко.
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