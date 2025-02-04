Китай объявил о введении пошлин на СПГ и уголь из США в ответ на действия Трампа

Китай с 10 февраля вводит дополнительные пошлины на нефть, СПГ, уголь и сельхозтехнику из США. Это ответ на решение Вашингтона о введении с 4 февраля 10%-ной пошлины на все китайские товары, импортируемые в США, подчеркнули в Пекине.