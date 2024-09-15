Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщает издание Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
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