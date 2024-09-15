Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    и снова мастурбек хоть и в Америке,а может что-то нужно делать со всеми мастурбеками,раз они так и остаются в форме ж...Мужчина прикинулс...
  • Лидия Санникова
    Польша не меняется...Жительница Курско...
  • Владимир Акулов
    Беспилотники  - цифролет  с  глазами ,  с  мощным  снарядом  ,  гоняющиеся  за  каждым  отдельным  солдатом...Окопы  ...Российский добров...

Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщает издание Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх