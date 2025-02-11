Концерт Shaman в Омске перенесли на год

Певец Shaman заявил о переносе своего концерта, который должен был состояться 21 февраля в Омске. Выступление перенесли на год, новая дата выступления — 6 февраля 2026 года, «Причина уважительная, и связана с моим участием во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске», — рассказал артист в своем телеграм-канале.