С толерантностью в России все очень хорошо. Даже избыточно. Для понимания небольшая хроника последних недель.
Эпоха устрашения: особый статус этнобанд в России
Комментарии
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Модест
Пусть продолжают в том же духе. Потом будут кричать о геноциде несчастных мигрантов, когда люди их просто начнут линчевать без разбора.
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12 час.
Аршак Меликджанян
или в государстве есть закон и он без исключения для всех, или государство так для галочки.
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12 час.
Модест
Если государство создано для мизерной кучки олигархов, то это не для галочки, а для целенаправленного обогащения этих паразитов.
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11 час.
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