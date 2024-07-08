Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

ТАСС/Михаил Терещенко Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
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