Генерал, который порвал шаблоны...

Будущий маршал Победы генерал Теплинский, по мнению военных экспертов, сейчас де-факто командует всей группировкой русских войск в зоне СВО.
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