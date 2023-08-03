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Генерал, который порвал шаблоны...

Генерал, который порвал шаблоны...

Будущий маршал Победы генерал Теплинский, по мнению военных экспертов, сейчас де-факто командует всей группировкой русских войск в зоне СВО.

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