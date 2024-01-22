На Украине Владимира Зеленского обвинили в масштабной политической зачистке

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в масштабной политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас подозревается в госизмене, в связи с чем находится в СИЗО в Киеве.
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