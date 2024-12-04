В Новосибирске таможенники обнаружили у пассажирки из Таиланда голову крокодила

Пресс-служба Сибирского таможенного управления В Новосибирске таможенники обнаружили высушенную голову крокодила в сумке у россиянки, прилетевшей из Пхукета, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
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